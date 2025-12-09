डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- अखिलेश यादव का दिमागी संतुलन बिगड़ा, सपा अपराधी और माफियाओं की पार्टी

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2026 में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। देश में कहीं भी बाबर के नाम का कोई भी ढांचा खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना मदनी पर भी उन्होंने तीखा हमला किया। बोले, "वंदे मातरम आजादी का महामंत्र है और सभी देशवासी इसे सम्मान से गाते हैं।" इस मौके पर जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, अर्चना मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, विधायक श्रीकांत कटियार, पंकज गुप्ता, बंबालाल दिवाकर, बृजेश रावत, आशुतोष शुक्ला, अनिल सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारी, मीडिया प्रभारी, कार्यकर्ता मौजूद थे।