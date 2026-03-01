1 मार्च 2026,

रविवार

उन्नाव

एसएसपी की तबादला एक्सप्रेस: निरीक्षक राकेश कुमार बांगरमऊ भेजे गए, एक लाइन हाजिर

Transfer to the police department: उन्नाव में एसएसपी ने एक निरीक्षक और 9 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है, जबकि एक को लाइन हाजिर किया गया है।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Mar 01, 2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस

Mass transfer in Unnao police department, one line hazir: उन्नाव में होली के पहले पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेर-बदल किया गया है। एक निरीक्षक और 10 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। जिसमें 9 उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन से थाने की ड्यूटी दी गई है। अतुल कुमार वर्मा को सदर कोतवाली का चौकी प्रभारी बनाया गया है। एक को लाइन हाजिर किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने यह आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने लिखा है कि तत्काल प्रभाव से सभी निरीक्षक और उपनिरीक्षकों स्थानांतरण सूची के अनुसार ड्यूटी ज्वाइन करें। ‌

राकेश कुमार को बेहटा मुजावर से बांगरमऊ भेजा गया

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने निरीक्षक और उपनिरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। स्थानांतरण होने वालों में इंस्पेक्टर राकेश कुमार शामिल हैं। जिन्हें थाना बेहटा मुजावर से बांगरमऊ कोतवाली भेजा गया है। उन्हें बांगरमऊ में अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया है।

उपनिरीक्षक अतुल कुमार वर्मा सदर चौकी प्रभारी

जारी की गई स्थानांतरण सूची में उपनिरीक्षक अतुल कुमार वर्मा को सदर कोतवाली में सदर चौकी प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन से अजय कुमार मिश्रा को थाना बेहटा मुजावर, उपनिरीक्षक साधु शरण को थाना अचलगंज, उपनिरीक्षक अंसार हुसैन रिजवी को थाना बांगरमऊ भेजा गया है।

मेहताब सिंह बारासगवर स्थानांतरित

उपनिरीक्षक मेहताब सिंह को थाना बारासगवर, उपनिरीक्षक शिव बहादुर राव को थाना बीघापुर, उपनिरीक्षक मोहम्मद आरिफ को थाना कोतवाली, उपनिरीक्षक रमेश सिंह सेंगर को थाना पुरवा, उपनिरीक्षक विद्यासागर शुक्ला को थाना गंगा घाट ट्रांसफर किया गया है। जबकि उप उपनिरीक्षक अंजनी कुमार सिंह को अचलगंज से पुलिस लाइन भेजा गया है।

Published on:

01 Mar 2026 07:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / एसएसपी की तबादला एक्सप्रेस: निरीक्षक राकेश कुमार बांगरमऊ भेजे गए, एक लाइन हाजिर

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

