एसएसपी की तबादला एक्सप्रेस: निरीक्षक राकेश कुमार बांगरमऊ भेजे गए, एक लाइन हाजिर

Mass transfer in Unnao police department, one line hazir: उन्नाव में होली के पहले पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेर-बदल किया गया है। एक निरीक्षक और 10 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। जिसमें 9 उपनिरीक्षकों को पुलिस लाइन से थाने की ड्यूटी दी गई है। अतुल कुमार वर्मा को सदर कोतवाली का चौकी प्रभारी बनाया गया है। एक को लाइन हाजिर किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने यह आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने लिखा है कि तत्काल प्रभाव से सभी निरीक्षक और उपनिरीक्षकों स्थानांतरण सूची के अनुसार ड्यूटी ज्वाइन करें। ‌