आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा: अनियंत्रित पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, दो की मौत, पांच घायल

Agra-Lucknow Expressway Accident: उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगातार दूसरे दिन हादसा हो गया। जब तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। पिकअप में कई सवारियां बैठी थीं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने यूपीडा के साथ राहत और बचाव चलाया। सभी को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां दो को मृत घोषित कर दिया गया। पांच अन्य घायलों का उपचार चल रहा है, जिनमें से तीन की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।