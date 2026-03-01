शिया समुदाय इजरायली वस्तुओं का करेगा बहिष्कार, मजलिस में अन्य के खिलाफ आवाज उठाने की मांग

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनाई की मौत पर शोक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें मौलाना रजा अब्बास ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनाई की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह मजलूमों के साथ खड़े रहते थे। इजराइल फिलिस्तीन में मस्जिद और अस्पताल के ऊपर हमला कर रहा है। उस हमले को रोकने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खड़े हुए थे। जिसके कारण इजराइल ने उनकी हत्या की है। हम लोग इजरायली प्रोडक्ट जो भारत में चल रहे हैं, उनका बहिष्कार करेंगे।