‘सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे अखिलेश यादव’, साक्षी महाराज ने योगी को बताया आधुनिक विवेकानंद

सांसद साक्षी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की सराहना करते हुए उनकी तुलना स्वामी विवेकानंद से की। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के बाद योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे धर्माचार्य हैं, जिन्होंने विदेश जाकर भारत और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। साक्षी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये के निवेश की 'बरसात' हो रही है। उन्होंने इस आर्थिक प्रगति के लिए सीएम योगी का अभिनंदन किया और निवेश करने वाले देशों का भी आभार जताया। सांसद ने भरोसा जताया कि भाजपा सरकार निवेशकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरेगी।