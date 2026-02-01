अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के खिलाफ बोलने पर झूठे मुकदमे, पुलिस चमड़े की बेल्ट की जगह गमछा बांधे

किसानों की समस्या पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह मंत्रियों की कमी है। आखिर गौ सेवा पर दिया जाने वाला पैसा कहां जा रहा है? किसानों को खेत की सुरक्षा के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं। गौ सेवा का बजट कहां जा रहा है? गोबर खाया जा रहेा है। बसपा विधायक के यहां छापे पर अखिलेश यादव ने कहा कि आईटी वालों को नाम कौन बताता है? बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर के यहां इसलिए छापा पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हैं। पुलिस लग नहीं पाई, नहीं तो लीक हो जाता। सरकार के लोग जापान चले गए, इसलिए छापा पड़ गया। सौ विधायकों वाले बयान पर पूछे गये सवाल अखिलेश यादव ने बताया कि और कोई यदि हिम्मत नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, पीडीए के विधायक हिम्मत करके हमारे पास आ जाए। हम उसका साथ देंगे।