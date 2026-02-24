उन्नाव में रेल पटरी पर मिले शवों की शिनाख्त, कानपुर के रहने वाले पिता-पुत्री

घटना के समय शवों की शिनाख्त नहीं हुई थी। बाद में दोनों शवों की शिनाख्त हुई। इसके बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। बताया गया कि विकास गुप्ता का अपनी पत्नी के साथ विवाद हो गया था जो अपने मायके में रह रही थी। बीते सोमवार को मायके में विकास गुप्ता और डाली के बीच लड़ाई हुई। पुलिस के अनुसार लड़ाई के बाद विकास गुप्ता अपनी बेटी वेदिका को लेकर कार से सहजनी क्रॉसिंग पहुंचे थे। दोनों का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे पटरी पर मिला। गंगा घाट थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ‌