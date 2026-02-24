24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

उन्नाव में रेल पटरी पर मिले शवों की शिनाख्त, कानपुर के रहने वाले पिता-पुत्री

Identification of bodies found on railway tracks: कानपुर-उन्नाव रेल मार्ग पर मिले शवों की पहचान पिता-पुत्री के रूप में हुई है जो कानपुर के रहने वाले थे। घटना के पहले मृतक मायके में रह रही पत्नी के पास गए थे, जहां दोनों के बीच लड़ाई हुई। यहां से अपनी 14 वर्षीय बेटी को लेकर कार [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Feb 24, 2026

शवों की शिनाख्त, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Identification of bodies found on railway tracks: कानपुर-उन्नाव रेल मार्ग पर मिले शवों की पहचान पिता-पुत्री के रूप में हुई है जो कानपुर के रहने वाले थे। घटना के पहले मृतक मायके में रह रही पत्नी के पास गए थे, जहां दोनों के बीच लड़ाई हुई। यहां से अपनी 14 वर्षीय बेटी को लेकर कार से उन्नाव रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे। दोनों के क्षत-विक्षत शव रेल पटरी पर मिले। घटना की जानकारी मिलते ही थाने पहुंची पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता चलेगा। घटना गंगा घाट थाना क्षेत्र की है।

गेटमैन ने उच्चाधिकारियों को दी जानकारी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगा घाट और मगरवारा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित सहजनी क्रॉसिंग में कानपुर कल्याणपुर निवासी विकास गुप्ता और उनकी 14 वर्षीय बेटी की मालगाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी। गेटमैन से मिली जानकारी के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी और स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो रहा है इंतजार

घटना के समय शवों की शिनाख्त नहीं हुई थी। बाद में दोनों शवों की शिनाख्त हुई। इसके बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। बताया गया कि विकास गुप्ता का अपनी पत्नी के साथ विवाद हो गया था जो अपने मायके में रह रही थी। बीते सोमवार को मायके में विकास गुप्ता और डाली के बीच लड़ाई हुई। पुलिस के अनुसार लड़ाई के बाद विकास गुप्ता अपनी बेटी वेदिका को लेकर कार से सहजनी क्रॉसिंग पहुंचे थे। दोनों का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे पटरी पर मिला। गंगा घाट थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 05:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में रेल पटरी पर मिले शवों की शिनाख्त, कानपुर के रहने वाले पिता-पुत्री

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: 5 मार्च को छुट्टी घोषित, 21 और 26 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश

होली की छुट्टी, फोटो सोर्स- मेटा आई
उन्नाव

युवक और युवती की मालगाड़ी से कटकर दर्दनाक मौत, दोनों की शिनाख्त नहीं

उन्नाव

UP Police: जब नागिन हाइवे पर उतरे तो सपेरा आ ही जाता है…यूपी पुलिस ने वीडियो शेयर कर दिया संदेश

dancing girls
उन्नाव

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश सचिव का बड़ा बयान, बोले- अभी और खुशियां मिलेंगी

बैठक को संबोधित करते सचिव व जिला अध्यक्ष सुधाकर तिवारी, फोटो सोर्स- शिक्षा मित्र संघ
उन्नाव

उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस: कुलदीप सिंह के भाई को कोर्ट ने नहीं दी राहत, जयदीप सेंगर कल करेंगे सरेंडर

Unnao rape case,Kuldeep Singh Sengar bail,Supreme Court challenge,Delhi High Court decision,
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.