युवक और युवती की मालगाड़ी से कटकर दर्दनाक मौत, दोनों की शिनाख्त नहीं

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सहजनी रेलवे क्रॉसिंग पर दर्दनाक हादसा हो गया। युवक और युवती की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी लोको पायलट ने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव के शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। गंगा घाट थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद कानपुर-लखनऊ डाउन रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक गाड़ियां खड़ी रहीं, जिसमें सुपर फास्ट तेजस गाड़ी भी प्रभावित हुई।