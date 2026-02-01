उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश सचिव का बड़ा बयान, बोले- अभी और खुशियां मिलेंगी

Increase in honorarium of UP Prathmik Shiksha Mitra: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश सचिव सुधाकर तिवारी ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा करके उन लोगों को बड़ी खुशी दी है। अब उन लोगों का मानदेय 18 हजार रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी मांगों पर भी गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 महीने और 62 साल की मांग भी पूरी की जाए। जिससे कि भविष्य सुरक्षित हो जाए।