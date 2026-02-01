हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, भाई ने कर दी सगी बहन की हत्या, पुलिस ने किया खौफनाक खुलासा

Brother kills sister, they were married 2 months ago: उन्नाव में पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया है कि उसके लड़के ने घर आकर बताया कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने ई-रिक्शा रोककर उसे कुछ खिला दिया और बहन को लेकर कहीं चले गए। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान लड़के ने जो कुछ बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए और घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्यारोपी की निशानदेही पर शव को जंगल से बरामद कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। घटना दही थाना क्षेत्र की है।