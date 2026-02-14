अखिलेश यादव ने कहा, “भगवा धारण और कान में छेद करने से कोई योगी नहीं बनता,” एसआईआर पर भी बोले

अखिलेश यादव ने कहा कि इन्हे योगी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया है। हिंदू परंपरा में गेरुआ वस्त्र धारण करने वालों को हम बाबा कहते हैं और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। यही वह जिला है जहां बाबा के कहने पर हम सोना खोज रहे थे। न जाने कितने दिनों तक हम सोना खोजते रहे। योगी जी का कोई सम्मान नहीं है। वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं बन जाते हैं, कान छिदवाने से भी आप योगी नहीं बन सकते हैं। यदि आपके अंदर डिजायर है, तो भी आप योगी नहीं हैं। यह पहली बार है कि जब शंकराचार्य और साधुओं को स्नान करने से रोका गया है। इसका पाप पड़ेगा, फिर कौन बचाएगा?