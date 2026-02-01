8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

Unnao rape case: 9 फरवरी का दिन कुलदीप सिंह सेंगर के लिए खास, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

Former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar: उन्नाव के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लिए 9 फरवरी का दिन विशेष है जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए डाली गई याचिका पर सुनवाई होगी।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Feb 08, 2026

कुलदीप सिंह सेंगर, फोटो सोर्स- पत्रिका फाइल फोटो

फोटो सोर्स- पत्रिका फाइल फोटो

Unnao Kuldeep Singh Sengar: उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले में 9 फरवरी का दिन खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डाली गई जमानत याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। दरअसल, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दो मामले चल रहे हैं, जिनमें एक दुष्कर्म का मामला है जबकि एक अन्य मामला दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत से जुड़ा है।

10 साल की सुनाई गई थी सजा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर दाखिल की गई है, जिसमें निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी।

हाई कोर्ट कर चुकी है खारिज

दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया था, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दाखिल की गई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। 

कुलदीप सिंह सिंगर के खिलाफ चल रहे हैं दो मामले

पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उन्नाव रेप केस से संबंधित दो मामले चल रहे हैं, जिसमें एक दुष्कर्म का है और दूसरा पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत से जुड़ा है। निचली अदालत ने पीड़िता के पिता की मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, वहीं दुष्कर्म के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी और जमानत को रद्द कर दिया। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 06:57 pm

Published on:

08 Feb 2026 06:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / Unnao rape case: 9 फरवरी का दिन कुलदीप सिंह सेंगर के लिए खास, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सांसद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर हमला, बोले- कांग्रेस और विपक्ष संसद को सड़क बनाना चाहती

सांसद साक्षी महाराज, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर पति-पत्नी और बेटे-बेटी की मौत, ट्रकों की टक्कर के बाद हुआ हादसा

क्षेत्राधिकारी हसनगंज, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

उन्नाव में मौसम ने बदली करवट, छाया घनघोर अंधेरा, बादल गरजने के साथ हुई जमकर बारिश

सुबह से मौसम हुआ खराब, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

जेल अधीक्षक हुए ठगी का शिकार, हुई 4 महीने में 50 लाख की ठगी, जस्ट डायल से आये थे संपर्क में

उन्नाव जिला कारागार, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

महिला शिक्षक का गिरोह: कॉलेज से फोन आने के बाद नाबालिग छात्राओं को दिल्ली ले जाने की योजना हुई फेल

नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक के साथ खड़ा पीड़ित, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.