Unnao rape case: 9 फरवरी का दिन कुलदीप सिंह सेंगर के लिए खास, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उन्नाव रेप केस से संबंधित दो मामले चल रहे हैं, जिसमें एक दुष्कर्म का है और दूसरा पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत से जुड़ा है। निचली अदालत ने पीड़िता के पिता की मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, वहीं दुष्कर्म के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी और जमानत को रद्द कर दिया। ‌

