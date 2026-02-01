Unnao rape case: 9 फरवरी का दिन कुलदीप सिंह सेंगर के लिए खास, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

फोटो सोर्स- पत्रिका फाइल फोटो
Unnao Kuldeep Singh Sengar: उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले में 9 फरवरी का दिन खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डाली गई जमानत याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। दरअसल, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दो मामले चल रहे हैं, जिनमें एक दुष्कर्म का मामला है जबकि एक अन्य मामला दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत से जुड़ा है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर दाखिल की गई है, जिसमें निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी।
दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया था, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दाखिल की गई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उन्नाव रेप केस से संबंधित दो मामले चल रहे हैं, जिसमें एक दुष्कर्म का है और दूसरा पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत से जुड़ा है। निचली अदालत ने पीड़िता के पिता की मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, वहीं दुष्कर्म के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी और जमानत को रद्द कर दिया।
