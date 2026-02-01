महिला शिक्षक का गिरोह: कॉलेज से फोन आने के बाद नाबालिग छात्राओं को दिल्ली ले जाने की योजना हुई फेल



Female teacher gang for minors girls उन्नाव में ट्यूशन टीचर छात्राओं का माइंड वास करके उन्हें दिल्ली ले जाने को लेकर माइंड वास करती है। मां-बाप के खिलाफ भी भड़काती थी। कहती थी घर में माता-पिता को नींद की गोली खिलाकर सुला दो और जो भी रूपए पैसे मिले आधार कार्ड लेकर उनके साथ दिल्ली चलो, वहां तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। इस प्रकार का एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। जिसमें पीड़ित ने बताया कि उनकी 12 वर्षीय पुत्री को उनके खिलाफ ही भड़काया जा रहा है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने एसपी ने सीओ सिटी को मामले की जांच दी है। घटना दही थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी की है।

