जेल अधीक्षक हुए ठगी का शिकार, हुई 4 महीने में 50 लाख की ठगी, जस्ट डायल से आये थे संपर्क में

पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को लेकर अभिनव मिश्रा से संपर्क करने का प्रयास किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आया। लखनऊ स्थित कार्यालय विजय खंड गोमती नगर के तीसरे तल में संपर्क करने गए तो वहां भी ताला बंद मिला। यही नहीं, जस्ट डायल से भी कंसल्टेंसी की जानकारी को हटा दिया गया। खोजबीन के दौरान जानकारी हुई कि अभिनव शर्मा और संतोष कुमार संगठित गिरोह के सदस्य हैं जो फर्जी बैंक खातों और ऑफिस के जरिए लोगों को ठगने का काम करते हैं। आरोपियों के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ‌