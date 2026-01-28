सनसनी: घर में घुसकर महिला शिक्षामित्र की गोली मारकर हत्या, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Unnao Female Shikshamitra Murder: उन्नाव में महिला शिक्षामित्र को गोली मार दी गई। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने के पहले ही हत्यारे फरार हो चुके थे। परिजन भी मौके पर पहुंचे। गोली लगने के साथ ही महिला शिक्षामित्र की मौत हो चुकी थी। घटना के समय घर में पूरा परिवार सो रहा था। हत्या की जानकारी स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी होगी। घटना असोहा थाना क्षेत्र का है।