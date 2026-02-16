यूपी बोर्ड पेपर 2026 के आवागमन में लगी डीसीएम तालाब के पास गिरी, मचा हड़कंप, DIOS बोले…

Uttar Pradesh Board Exam 2026: उन्नाव में बोर्ड पेपर से संबंधित एक डीसीएम पलट गई। जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। डीसीएम के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। स्थानीय थाने को भी संबंध में जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत रही कि दुर्घटना के समय डीसीएम 'बोर्ड पेपर' कॉलेज प्रबंधन के हवाले करके वापस आ रही थी, अन्यथा बड़ी घटना हो जाती। मांखी थाना प्रभारी ने बताया कि घटना सुबह के समय हुई है। गाड़ी खाली थी। इसी प्रकार की जानकारी डीआईओएस ने दी। उन्होंने बताया कि जीजीआईसी से बोर्ड पेपर समस्त केंद्रों पर भेजा जा रहा है।