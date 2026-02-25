पिता-पुत्री की आत्महत्या: विवाद की जड़ शकील के साथ पत्नी की आपत्तिजनक वीडियो कॉलिंग और ब्लैकमेलिंग

Unnao father-daughter suicide case: उन्नाव के कानपुर-लखनऊ रेल मार्ग पर पिता-पुत्री की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया। जब मृतक के भाई ने अपनी भाभी और उसके मायके वालों पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके भाई के साथ मारपीट की गई और सर पर बीस टांके भी लगे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी भाभी का शकील सईद नाम के युवक से संपर्क था। दोनों के बीच आपत्तिजनक वीडियो कॉलिंग होती थी। जिसकी जानकारी होने के बाद भाई विरोध करता था। पूरे मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं‌।