मुस्लिम युवक के साथ दुबई भागने के जुगाड़ में थी पत्नी, पिता-पुत्री ने ट्रेन से कट कर की थी आत्महत्या

Father-daughter suicide case: उन्नाव में बेटी के साथ पिता के आत्महत्या करने के मामले में नई-नई जानकारी निकल कर सामने आ रही है। पुलिस की जांच में सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने आपबीती सुनाई है। उसने अपने सुसाइड नोट में बताया है कि वह पत्नी से परेशान होकर पुत्री के साथ सुसाइड कर रहे हैं। मृतक के भाई ने इस संबंध में थाने में तहरीर देकर मृतक की पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ तहरीर दे देकर कार्रवाई करने की मांग की है। थाना पुलिस ने पत्नी सहित उसके परिजनों के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सुसाइड नोट पर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।