शहीदों से किए गए वादे प्रशासन-जनप्रतिनिधियों ने नहीं किए पूरे, भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने उठाया सवाल



Promises made to martyrs not fulfilled: उन्नाव के वीर शहीदों के बीच पहुंचे हिंदू नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि शहीद परिवारों से किए गए वादों को पूरा किया जाए, जिनके कारण हम चैन की नींद सो रहे हैं। विमल द्विवेदी संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ शहीद परिवारों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और उपहार भेंट किया।