उन्नाव

जिलाधिकारी की घोषणा 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद, देखें आदेश

DM announces public holiday जिलाधिकारी ने 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। 27 दिसंबर शनिवार होने के कारण लगातार दो दिन की छुट्टी मिल रही है।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Dec 10, 2025

जिलाधिकारी की घोषणा फोटो सोर्स- सूचना विभाग

फोटो सोर्स- सूचना विभाग

DM announces public holiday जिलाधिकारी गौरांग राठी ने 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी सरकारी कार्यालय कार्यालय अध्यक्षों को भेजी गई है। डीएम कार्यालय से जारी आदेश में बताया गया कि उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग लखनऊ से 17 दिसंबर 2024 को जारी की गई 'वर्ष 2025 के लिए घोषित अवकाशों की सूची' में परिवर्तन किया गया है। संशोधित सूची के अनुसार 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे।

जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाएगी। सरदार मनिंदर सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती तिथि के हिसाब से मनाई जाती है। जो पौष मास की सप्तमी तिथि को होती है। ‌इस साल 27 दिसंबर शनिवार को तिथि पड़ रही है। जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।

सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे

जारी आदेश के अनुसार 27 दिसंबर को सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। स्कूलों, कॉलेजों में भी छुट्टी रहेगी। 27 दिसंबर शनिवार होने के कारण लगातार दो दिनों की छुट्टी का लाभ सभी को मिलेगा।‌ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित सूची विद्यालयों में भी छुट्टी रहेगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / जिलाधिकारी की घोषणा 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद, देखें आदेश

