एसपी की बड़ी कार्रवाई: प्रभारी निरीक्षक, दो चौकी प्रभारी सहित चार निलंबित, डीएम ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी

बताया जाता है ढाबा संचालक प्रबंधन की तरफ से शिकायत की गई थी कि उनके ढाबे से कुछ ही दूरी पर अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। जिसका गंज मुरादाबाद चौकी पर भारी ने विरोध किया। इसी की खुन्नस में पुलिस ने यह तांडव मचाया था। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने ढाबे में साक्ष्य मिटाने के लिए सीसीटीवी तोड़ दिया। डीबीआर और गुल्लक में रखे 10 हजार रुपए लूट ले गए। घटना की शिकायत उन्होंने आइजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल और डीआईजी से की थी। ‌