एसपी की बड़ी कार्रवाई: प्रभारी निरीक्षक, दो चौकी प्रभारी सहित चार निलंबित, डीएम ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी

SP big action उन्नाव पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी, दो चौकी प्रभारी सहित पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। जिन पर ढाबे में मारपीट की घटना और महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप है। जिसकी शिकायत जिलाधिकारी के पास पहुंची थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर तीन डॉक्टरों के पैनल ने घायलों का मेडिकल किया। घटना को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 6 और 7 दिसंबर की रात 11 बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित ढाबे में प्रभारी निरीक्षक अनुराग सिंह अपने हमराही सिपाही के साथ पहुंचे। उन्होंने ढाबे में अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया। ढाबा संचालक मुर्तजानगर निवासी अवधेश कटिहार ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके यहां शराब की बिक्री नहीं होती है। इसी बीच कोतवाली प्रभारी ने कोतवाली और मुरादाबाद चौकी प्रभारी को पुलिस टीम के साथ मौके पर बुला लिया।
बताया जाता है मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 63 वर्षीय ढाबा संचालक अवधेश कटिहार, उनके बेटों और कर्मचारियों की पिटाई शुरू कर दी। बचाने के लिए आगे आई ढाबा संचालक की पत्नी के साथ भी अभद्रता की गई। इस दौरान अवधेश कटियार, उनके दो बेटों, कर्मचारियों को बंद कर दिया गया।
अवधेश कटियार ने इस संबंध में जिलाधिकारी से शिकायत की। मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम ने उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ को जांच कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने घायलों का मेडिकल कराए जाने का भी निर्देश दिया। डॉक्टर के पैनल से सभी घायलों का मेडिकल कराया गया। जिसमें अश्वनी सिंह, अवधेश कुमार, मिहिर सिंह, ममता सिंह को चोटें आई थीं। इनको एक्स-रे कराने की भी सलाह दी गई है।
बताया जाता है ढाबा संचालक प्रबंधन की तरफ से शिकायत की गई थी कि उनके ढाबे से कुछ ही दूरी पर अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। जिसका गंज मुरादाबाद चौकी पर भारी ने विरोध किया। इसी की खुन्नस में पुलिस ने यह तांडव मचाया था। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने ढाबे में साक्ष्य मिटाने के लिए सीसीटीवी तोड़ दिया। डीबीआर और गुल्लक में रखे 10 हजार रुपए लूट ले गए। घटना की शिकायत उन्होंने आइजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल और डीआईजी से की थी।
पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि ढाबे में हुई घटना को लेकर प्रभारी निरीक्षक बांगरमऊ अनुराग सिंह, चौकी प्रभारी गंज मुरादाबाद उप निरीक्षक सतीश चंद्र द्विवेदी, चौकी प्रभारी अजय कुमार यादव और आरक्षी दीपक सिरोही को निलंबित कर दिया है।
