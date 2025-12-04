एसआईआर लेटेस्ट अपडेट: कम हो सकते हैं 295854 मतदाता, जिला निर्वाचन कार्यालय ने दी जानकारी

SIR Latest Update उन्नाव में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत हो रहे कार्य के विषय में जानकारी दी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार जिले में 27 अक्टूबर 2025 को कुल 2325053 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल थे। गणना प्रपत्र का चरण 4 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच चलाया जा रहा है। अब तक 275854 गणना प्रपत्र वापस नहीं मिले हैं।‌ यह संख्या उन मतदाताओं की है। जिनको ट्रेंस नहीं किया जा सका है और जो अनुपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त इस संख्या में ऐसे भी मतदाता शामिल हैं जो परमानेंट परिवार सहित दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं। सूची में दो बार नाम दर्ज होने वाले, मृतकों की भी संख्या शामिल है। जिले में कुल 6 विधानसभा हैं।