Unnao Rape Case: दिल्ली में इंडिया गेट के पास पीड़िता मां के साथ धरने पर बैठी, पुलिस ने हटाया

इंडिया गेट परिसर में बैठी पीड़िता ने कहा कि जमानत का फैसला सुनकर वह टूट गई थीं। उन्होंने इसे अपने परिवार के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि ऐसे आरोपी के बाहर आने से उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा है। पीड़िता ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। हालाकि इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की।