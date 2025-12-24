Unnao YouTuber की दुबई के क्वीन एलिजाबेथ क्रूज में शादी, 130 मेहमान, 20 लग्जरी होटल, बॉलीवुड कलाकार

Unnao YouTuber उन्नाव का रहने वाला अनुराग द्विवेदी चर्चा में बना हुआ है। इसके खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मामला तब सुर्खियों में आया जब बीते 25 नवंबर को दुबई में अरविंद द्विवेदी की शादी हुई। इस दौरान उसने 130 से ज्यादा मेहमानों को दुबई बुलाया था। यह शादी क्वीन एलिजाबेथ क्रूज में सम्पन्न हुई थी। मेहमानों को दुबई के बीस लग्जरी होटल में रोका गया था। एक मेहमान के ऊपर करीब 1 लाख का खर्च किया गया था। यही नहीं, मेहमानों को बुर्ज खलीफा और दुबई क्रीक भी दिखाया गया था। बारातियों के यातायात के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी।