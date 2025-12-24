इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश: 25 दिसंबर से जनपद न्यायालय में लगातार 7 दिनों की छुट्टी

District courts to remain closed for 7 consecutive days इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अदालत 25 दिसंबर से अगले 7 दिनों तक बंद रहेगी। इस दौरान सभी कार्य बंद रहेंगे। इसके साथ ही 25 दिसंबर को बैंकों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की छुट्टी रहेगी। दिसंबर महीने में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पौष मास की सप्तमी तिथि को पड़ रही है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।