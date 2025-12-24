इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश: 25 दिसंबर से जनपद न्यायालय में लगातार 7 दिनों की छुट्टी

फोटो सोर्स- मेटा एआई)
District courts to remain closed for 7 consecutive days इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अदालत 25 दिसंबर से अगले 7 दिनों तक बंद रहेगी। इस दौरान सभी कार्य बंद रहेंगे। इसके साथ ही 25 दिसंबर को बैंकों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की छुट्टी रहेगी। दिसंबर महीने में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पौष मास की सप्तमी तिथि को पड़ रही है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद न्यायालय में 26 दिसंबर शुक्रवार से 31 दिसंबर बुधवार के बीच शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। जबकि 25 दिसंबर बृहस्पतिवार को क्रिसमस डे की छुट्टी घोषित की गई है। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक अदालतों में अवकाश घोषित किया गया है। अब 1 जनवरी गुरुवार से अदालतों में कामकाज शुरू होगा।
बैंक यूनियन की तरफ से जारी कैलेंडर के अनुसार 25 दिसंबर गुरुवार को बैंकों में कामकाज नहीं होगा। क्रिसमस दिवस के अवसर पर बैंकों में बंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश शासन से जारी अवकाश तालिका में भी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के अवसर पर छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही 31 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।
इसके साथ ही 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर शारीरिक अवकाश की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पौष मास की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। 27 दिसंबर शनिवार होने के कारण लगातार दो दिनों की छुट्टी का लाभ मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग