मेडिकल कॉलेज के MS पर एएनएम छात्रा ने लगाया बैड टच का आरोप, बुलानी पड़ी छह थानों की पुलिस

ANM student accuses Medical College MS of bad touch उन्नाव में विवादों में रहने वाले मेडिकल कॉलेज में एएनएम की छात्रा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर बैड टच का आरोप लगाया है। जिसकी शिकायत करने पर छात्र को कॉलेज से निकाल दिया गया। इस पर साथी छात्र-छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो कौड़ी की डिग्री के लिए कॉलेज को बदनाम कर रही है। हंगामा देख पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने स्थिति को संभाला। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। यह वही मेडिकल कॉलेज है जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय फर्जी डिग्री रैकेट मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। घटना सोहरामऊ थाना क्षेत्र की है।