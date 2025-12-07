मेडिकल कॉलेज के MS पर एएनएम छात्रा ने लगाया बैड टच का आरोप, बुलानी पड़ी छह थानों की पुलिस

फोटो सोर्स- पत्रिका
ANM student accuses Medical College MS of bad touch उन्नाव में विवादों में रहने वाले मेडिकल कॉलेज में एएनएम की छात्रा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर बैड टच का आरोप लगाया है। जिसकी शिकायत करने पर छात्र को कॉलेज से निकाल दिया गया। इस पर साथी छात्र-छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो कौड़ी की डिग्री के लिए कॉलेज को बदनाम कर रही है। हंगामा देख पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने स्थिति को संभाला। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। यह वही मेडिकल कॉलेज है जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय फर्जी डिग्री रैकेट मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। घटना सोहरामऊ थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नवाबगंज में एक मेडिकल कॉलेज संचालित है। जो आए दिन विवादों में रहता है। कभी फीस को लेकर तो कभी अन्य व्यवस्थाओं को लेकर हंगामा होता रहता है। फर्जी डिग्री मामले में भी यह मेडिकल कॉलेज चर्चा में आया था। अब ताजा घटनाक्रम में एएनएम सेकंड ईयर की छात्रा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऊपर बैड टच का आरोप लगाया है। उसने बताया कि बीते 17 नवंबर को जब वह ट्रेनिंग ले रही थी तो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने टच किया। विरोध करने पर भविष्य खराब करने की धमकी दी गई।
प्रिंसिपल से लिखित शिकायत की तो मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन ने पीड़ित छात्रा को अपने कमरे में बुलाया और जवाब तलब किया। पीड़िता ने बताया कि चेयरमैन, मेडिकल सुपरीटेंडेंट को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दो कौड़ी की डिग्री के लिए कॉलेज को बदनाम कर रही है। इसी के साथ छात्रा और उसकी दो सहेलियों को कॉलेज से बाहर कर दिया गया।
छात्राओं को कॉलेज से बाहर करने की खबर जैसी अन्य छात्रों को हुई तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ता देख विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मामले को शांत करने की कोशिश की। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से माफी मंगवाने की भी चर्चा हुई। लेकिन बात बिगड़ गई। आक्रोशित छात्राएं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पर टूट पड़ीं। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को अलग किया। लेकिन इस दौरान उनकी शर्ट फट गई थी। पुलिस ने पीड़िता के चाचा पर छात्र-छात्राओं को उकसाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया।
मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन देवमूर्ति ने बताया कि एएनएम सेकंड ईयर की छात्रा ने एस पर बेड टच का आरोप लगाया है जो जांच में गलत पाया गया। एमएस ने छात्रा को पढ़ाई करने के लिए डांटा था। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कॉलेज कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हंगामा बढ़ता देख छह थानों की पुलिस बुला ली गई। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने छात्राओं से बातचीत की और उन्हें समझाया। क्षेत्राधिकारी हसनगंज अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मेडिकल सुपरीटेंडेंट ने छात्र-छात्राओं के खिलाफ जबकि छात्रा की ओर से मेडिकल सुपरीटेंडेंट और उसके चाचा की तरफ से थाना प्रभारी और अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
