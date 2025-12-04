एसआईआर में खुलासा: एक मकान में तीन वोटर, मतदाता सूची में 45 नाम, जांच रिपोर्ट तैयार

Voter List Irregularities एसआईआर का कार्य जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है। मतदाता सूची में घोर अनियमिताएं निकलकर सामने आ रही हैं। एक मतदाता का दो जगह नाम तो आम है। लेकिन एक पत्ते पर 45 लोगों का नाम दर्ज होना मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए। मौके पर पहुंचे 'ईआरओ' ने मकान मालिक से बातचीत की, पड़ोसियों के भी बयान लिए। एक रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंप दी। अब जिला प्रशासन राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ से दिशा निर्देश लेने की बात कर रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।