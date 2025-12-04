4 दिसंबर 2025,

उन्नाव

एसआईआर में खुलासा: एक मकान में तीन वोटर, मतदाता सूची में 45 नाम, जांच रिपोर्ट तैयार

Voter List Irregularities एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में बड़ी खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक व्यक्ति के दो जगह नाम, मृत व्यक्तियों के नाम मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक मकान में तीन मतदाता की जगह मतदाता सूची में 45 नाम दर्ज हैं।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Dec 04, 2025

डीबीडीटी इंटर कॉलेज उन्नाव में बीएलओ फोटो सोर्स- पत्रिका

Voter List Irregularities एसआईआर का कार्य जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है। मतदाता सूची में घोर अनियमिताएं निकलकर सामने आ रही हैं। एक मतदाता का दो जगह नाम तो आम है। लेकिन एक पत्ते पर 45 लोगों का नाम दर्ज होना मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए। मौके पर पहुंचे 'ईआरओ' ने मकान मालिक से बातचीत की, पड़ोसियों के भी बयान लिए। एक रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंप दी। अब जिला प्रशासन राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ से दिशा निर्देश लेने की बात कर रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सदर तहसील के पूरन नगर का मामला

उत्तर प्रदेश के उन्नाव सदर तहसील कोतवाली स्थित पूरन नगर मोहल्ले का मकान नंबर 57 चर्चा में है, जिस पते पर 45 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। बीएलओ को मौके पर केवल तीन मतदाता मिले, जिनमें घर का मालिक कमलेश भी शामिल है। मामला सामने आने के बाद मौके पर ईआरओ फहद खान पहुंचे। मकान मालिक और पड़ोसियों से बातचीत की। मतदाता सूची में शामिल नामों के विषय में जानकारी प्राप्त की।

राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त किए जा रहे हैं दिशा निर्देश

ईआरओ फहद खान की पूछताछ में मकान मालिक और पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें इनके संबंध में कोई जानकारी नहीं है और ना ही इन लोगों को कभी देखा गया है। इस मौके पर फहद खान ने मकान मालिक और आसपास के लोगों से बातचीत के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग लखनऊ से संपर्क किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ से जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

04 Dec 2025 06:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / एसआईआर में खुलासा: एक मकान में तीन वोटर, मतदाता सूची में 45 नाम, जांच रिपोर्ट तैयार

