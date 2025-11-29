महिला दरोगा की दबंगईः बोली- इतने जूते पड़ेंगे कि पहचान भूल जाओगी… लेकिन सुन नहीं पा रही थी बुजुर्ग महिला

मामला मोहल्ला बंदूहार की रिंकी नाम की महिला से जुड़ा है। रिंकी की शादी ढकौली गांव के अमित से हुई थी। उसका कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उस पर दहेज के लिए दबाव डाल रहा था। और मानसिक परेशान करता था। इसी शिकायत पर सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच की जिम्मेदारी एक महिला सब इंस्पेक्टर को मिली थी। शनिवार को उमा अग्रवाल पीड़िता रिंकी के साथ ढकौली गांव स्थित उसके ससुराल स्थिति देखने पहुंचीं। मौके पर रिंकी की सास मौजूद थीं। पूछताछ के दौरान महिला दरोगा ने बुजुर्ग सास से तेज आवाज में बात की और गुस्से में अपशब्द भी कह दिए। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि “इतने जूते लगाऊंगी कि अपनी शक्ल भूल जाओगी।” बाद में पता चला कि बुजुर्ग महिला को सुनाई भी कम पड़ता है। जिस वजह से वह जवाब नहीं दे पा रही थीं।