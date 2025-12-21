लग्जरी कारों का शौक, दुबई में शादी..! कौन है Youtuber Anurag Dwivedi? जीता है शाही जिंदगी

अनुराग द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन, फैंटसी टीम टिप्स और ड्रीम11 जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाते हैं। वे खुद को 'फैंटसी क्रिकेट का चेहरा' कहते हैं। कुछ साल पहले तक साधारण लाइफ जीने वाले अनुराग द्विवेदी इस समय यूट्यूब के कारण और अपने क्रिकेट नॉलेज के वजह, हर एक बड़े सेलिब्रिटी और क्रिकेटरों को जानते हैं। उनके साथ फोटो शेयर कर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है। यूट्यूब पर आने से पहले अनुराग में साधारण जिंदगी जी रहे थे। साल 2017-18 में क्रिकेट बुकियों में जुड़ने के बाद, उनको नुकसान हुआ, जिसके बाद वे दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर फैंटसी क्रिकेट शुरू किया। अनुराग यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से रेफरल लिंक, प्रमोशन कोड शेयर कर करोड़ों कमाता है। अनुराग द्विवेदी के पास लैंबॉर्गिनी उरुस (4-6 करोड़), मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू Z4, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा थार जैसी गाड़ियां हैं। वे अक्सर कहता हैं कि उनको गाड़ियों का शौक है। अनुराग के पास लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत की गाड़ियां हैं, जिनको ED ने जब्त कर लिया है।