उन्नाव

लग्जरी कारों का शौक, दुबई में शादी..! कौन है Youtuber Anurag Dwivedi? जीता है शाही जिंदगी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव निवासी यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी फैंटसी क्रिकेट की दुनिया का बड़ा नाम हैं। यूट्यूब और टेलीग्राम के जरिए करोड़ों कमाने वाले अनुराग पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी के आरोप में छापेमारी की।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Anuj Singh

Dec 21, 2025

फैंटसी क्रिकेट का बादशाह या सट्टेबाजी किंग?

फैंटसी क्रिकेट का बादशाह या सट्टेबाजी किंग? Source- @AnuragxCricket

Anurag Dwivedi Net worth : आज हम जिस यूट्यूबर की बात करने जा रहे हैं, उसे अगर फैंटसी क्रिकेट का बादशाह भी कहा जाए, तो भी कम होगा। जी हां, इसने फैंटसी क्रिकेट खेलकर लग्जरी लाइफ कैसे जी जाती है। उसकी एक अलग कहानी दुनिया को बताई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के खजूर गांव के रहने वाले अनुराग द्विवेदी मशहूर यूट्यूबर के साथ फैंटसी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अनुराग द्विवेदी की उम्र मात्र 25 से 26 साल होगी। यूट्यूब चैनल पर 70 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर रखने वाले अनुराग द्विवेदी इस वक्त ED के निशाने पर चढ़ गए हैं। ED ने अनुराग पर शिकंजा कसते हुए, करोड़ों की कारों के साथ लाखों कैश इनके पास से जब्त किए हैं।

साइकिल से लग्जरी कारों तक का सफर

अनुराग द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन, फैंटसी टीम टिप्स और ड्रीम11 जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाते हैं। वे खुद को 'फैंटसी क्रिकेट का चेहरा' कहते हैं। कुछ साल पहले तक साधारण लाइफ जीने वाले अनुराग द्विवेदी इस समय यूट्यूब के कारण और अपने क्रिकेट नॉलेज के वजह, हर एक बड़े सेलिब्रिटी और क्रिकेटरों को जानते हैं। उनके साथ फोटो शेयर कर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है। यूट्यूब पर आने से पहले अनुराग में साधारण जिंदगी जी रहे थे। साल 2017-18 में क्रिकेट बुकियों में जुड़ने के बाद, उनको नुकसान हुआ, जिसके बाद वे दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर फैंटसी क्रिकेट शुरू किया। अनुराग यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से रेफरल लिंक, प्रमोशन कोड शेयर कर करोड़ों कमाता है। अनुराग द्विवेदी के पास लैंबॉर्गिनी उरुस (4-6 करोड़), मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू Z4, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा थार जैसी गाड़ियां हैं। वे अक्सर कहता हैं कि उनको गाड़ियों का शौक है। अनुराग के पास लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत की गाड़ियां हैं, जिनको ED ने जब्त कर लिया है।

दुबई में शाही शादी और विदेशी कनेक्शन

22 नवंबर 2025 को अनुराग ने दुबई में क्रूज पर शादी की। रिश्तेदारों को प्लेन से दुबई ले गए, सारा खर्च खुद उठाया। बॉलीवुड सेलेब्रिटी भी शामिल हुए। चर्चा है कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी और हलाला से पैसे भेजे। दुबई नागरिकता की अफवाहें हैं, लेकिन पुष्टि नहीं। फिलहाल अनुराग दुबई में है और ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे।

ED की छापेमारी और आरोप

ED ने 17-18 दिसंबर 2025 को लखनऊ, उन्नाव में 9-10 ठिकानों पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी (स्काई एक्सचेंज जैसे ऐप्स प्रमोट करने) और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापा मारा। लग्जरी गाड़ियां जब्त कीं, बैंक अकाउंट फ्रीज किए (करीब 3 करोड़), दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए। आरोप है कि अवैध कमाई हवाला से दुबई भेजी और संपत्ति बनाई। जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की FIR पर आधारित है। ईडी अनुराग को भारत लाने की कोशिश कर रही है।

Updated on:

21 Dec 2025 03:20 pm

Published on:

21 Dec 2025 03:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / लग्जरी कारों का शौक, दुबई में शादी..! कौन है Youtuber Anurag Dwivedi? जीता है शाही जिंदगी

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

