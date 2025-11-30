सांसद साक्षी महाराज का मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बोलें- कलमा पढ़कर 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम

Sakshi Maharaj said that 3 million Muslims massacred by Muslims उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब तक धरती पर 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। यह कत्लेआम कलमा पढ़-पढ़ के किया गया है। हुसैन का भी कत्ल हमने नहीं, मुसलमानों ने किया है। कलमा पढ़ कर यह कत्ल किया गया। सांसद साक्षी महाराज निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना असद मदनी ने जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया था। मुस्लिम खेमे में भी अरशद मदनी के बयान को लेकर नाराजगी है।