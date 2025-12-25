कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत: पीड़िता बोली- मन तो किया यही आत्महत्या कर लूं, लेकिन…, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी

Kuldeep Singh Sengar bail, victim said उन्नाव के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया। उसने कहा कि उम्र कैद निलंबित किए जाने का फैसला उसके और परिवार के लिए मृत्यु के समान है। उनके परिवार, गवाहों और वकीलों की सुरक्षा पहले ही हटा ली गई है। अब डर और भी गहरा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर दोषी बाहर आता है तो उसे जेल भेज दिया जाए। कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। इधर रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सीबीआई ने हाई कोर्ट में मिली जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।