कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले- देर से मिला न्याय

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kuldeep Singh Sengar bail, Dayashankar Singh said योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सिंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने सही काम किया है। फैसले का हम स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ, पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। इसके पहले पीड़िता राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुकी है। जिसकी तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव का बहुचर्चित रेप कांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद कुलदीप सिंह सेंगर को शर्तों के साथ जमानत दी है। पूर्व विधायक को जमानत मिलने की खबर बाहर आते ही पक्ष और विपक्ष में अलग-अलग प्रतिक्रिया आने लगी। विपक्षी पार्टियों ने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया। वीडियो में एक बार फिर बहस शुरू हो गई है।
कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के सवाल पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि वह न्यायपालिका से जमानत मिलने का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर से ही न्यायपालिका ने सही काम किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं।
लेकिन विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह न्यायपालिका का मामला है। न्यायालय अपने विवेक से फैसला लेती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुष्कर्म से जुड़े सभी मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी। जिसके बाद पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली में ही हो रही है।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग