कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले- देर से मिला न्याय

Kuldeep Singh Sengar bail, Dayashankar Singh said योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सिंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने सही काम किया है। फैसले का हम स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ, पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ‌हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। इसके पहले पीड़िता राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुकी है। जिसकी तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है।