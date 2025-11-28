उन्नाव में बीच सड़क पर यातायात उप निरीक्षक को रिश्वत लेना पड़ा महंगा, एसपी ने किया निलंबित

(फोटो सोर्स- वायरल वीडियो ग्रैब)
Traffic sub-inspector suspended by SP उन्नाव में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें पुलिस की वर्दी पहने दरोगा राह चलते एक युवक से कुछ ले रहा है। अस्पष्ट बातचीत भी दोनों की सुनाई पड़ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए संबंधित उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में वाहनों का आना-जाना होता है। जिसमें स्लॉटर हाउस आने वाले पशुओं से भरी गाड़ियां भी होती हैं। इन वाहनों से वसूली के वीडियो चर्चा में बने रहते हैं। इधर एक वीडियो उपनिरीक्षक का वायरल हो रहा है जो लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर स्थित बदरका चौराहे का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि उपनिरीक्षक एक युवक के साथ चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बताया जाता है कि इस दौरान वे 500 रुपए रिश्वत ले रहे हैं। वीडियो कई दिन पुराना बताया जा रहा है।
https://x.com/ds2902911gmail1/status/1994386914171056297?t=tjSlPCwBL2janrdAtFbDLA&s=19
वायरल वीडियो को उन्नाव पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए जांच की। जांच के उपरांत उप निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उप निरीक्षक यातायात मोहम्मद शहीम खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं।
