धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

उन्नाव

उन्नाव में बीच सड़क पर यातायात उप निरीक्षक को रिश्वत लेना पड़ा महंगा, एसपी ने किया निलंबित

Traffic sub-inspector suspended by SP उन्नाव में पुलिस की वर्दी में रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 28, 2025

उपनिरीक्षक को किया गया निलंबित (फोटो सोर्स- वायरल वीडियो ग्रैब)

(फोटो सोर्स- वायरल वीडियो ग्रैब)

Traffic sub-inspector suspended by SP उन्नाव में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें पुलिस की वर्दी पहने दरोगा राह चलते एक युवक से कुछ ले रहा है। अस्पष्ट बातचीत भी दोनों की सुनाई पड़ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए संबंधित उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच करने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में वाहनों का आना-जाना होता है। जिसमें स्लॉटर हाउस आने वाले पशुओं से भरी गाड़ियां भी होती हैं। इन वाहनों से वसूली के वीडियो चर्चा में बने रहते हैं। इधर एक वीडियो उपनिरीक्षक का वायरल हो रहा है‌ जो लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर स्थित बदरका चौराहे का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि उपनिरीक्षक एक युवक के साथ चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बताया जाता है कि इस दौरान वे 500 रुपए रिश्वत ले रहे हैं। वीडियो कई दिन पुराना बताया जा रहा है।

https://x.com/ds2902911gmail1/status/1994386914171056297?t=tjSlPCwBL2janrdAtFbDLA&s=19

पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित

वायरल वीडियो को उन्नाव पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए जांच की। जांच के उपरांत उप निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उप निरीक्षक यातायात मोहम्मद शहीम खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। ‌

Updated on:

28 Nov 2025 09:52 pm

Published on:

28 Nov 2025 09:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में बीच सड़क पर यातायात उप निरीक्षक को रिश्वत लेना पड़ा महंगा, एसपी ने किया निलंबित

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

