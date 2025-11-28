उन्नाव में बीच सड़क पर यातायात उप निरीक्षक को रिश्वत लेना पड़ा महंगा, एसपी ने किया निलंबित

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में वाहनों का आना-जाना होता है। जिसमें स्लॉटर हाउस आने वाले पशुओं से भरी गाड़ियां भी होती हैं। इन वाहनों से वसूली के वीडियो चर्चा में बने रहते हैं। इधर एक वीडियो उपनिरीक्षक का वायरल हो रहा है‌ जो लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर स्थित बदरका चौराहे का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि उपनिरीक्षक एक युवक के साथ चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बताया जाता है कि इस दौरान वे 500 रुपए रिश्वत ले रहे हैं। वीडियो कई दिन पुराना बताया जा रहा है।