शराब की दुकानों के समय में परिवर्तन: 24, 25, 30, और 31 दिसंबर को नए समय तक खुली रहेंगी दुकानें, देखें आदेश

Change Liquor Shops Timing उन्नाव में सभी प्रकार की फुटकर दुकानों के लिए बिक्री का समय बदल गया है। आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जो सभी जिलाधिकारियों व लाइसेंस प्राधिकारियों के लिए है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि विशेष पर्व पर आबकारी दुकानों के समय में बदलाव किया जाता है। समय से एक घंटा अधिक आबकारी की दुकान खुलेगी। उन्होंने शराब पीने के शौकीनों को कहा है कि अधिकृत दुकानों से ही शराब की खरीदारी करें। अवैध स्थान से खरीदारी जानलेवा हो सकती है।