12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

शराब की दुकानों के समय में परिवर्तन: 24, 25, 30, और 31 दिसंबर को नए समय तक खुली रहेंगी दुकानें, देखें आदेश

Change Liquor Shops Timing आबकारी आयुक्त ने आबकारी दुकानों के बंद होने के समय में परिवर्तन किया है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने बताया कि 24, 25, 30, और 31 दिसंबर को दुकानें अधिक समय तक खुलेंगी।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Dec 12, 2025

शराब की दुकानों के बंद होने के समय में परिवर्तन (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई)

Change Liquor Shops Timing उन्नाव में सभी प्रकार की फुटकर दुकानों के लिए बिक्री का समय बदल गया है। आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जो सभी जिलाधिकारियों व लाइसेंस प्राधिकारियों के लिए है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि विशेष पर्व पर आबकारी दुकानों के समय में बदलाव किया जाता है। समय से एक घंटा अधिक आबकारी की दुकान खुलेगी। उन्होंने शराब पीने के शौकीनों को कहा है कि अधिकृत दुकानों से ही शराब की खरीदारी करें। अवैध स्थान से खरीदारी जानलेवा हो सकती है।

अभी 12 घंटे खुलती हैं दुकानें

उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि 24 और 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा। जबकि 30 और 31 दिसंबर को नववर्ष का उल्लास रहेगा। जिसको देखते हुए आबकारी की फुटकर दुकानों को खोले जाने के समय में परिवर्तन किया गया है। अभी तक यह दुकान सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं। लेकिन 24, 25, 30 और 31 दिसंबर को दुकान सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलेगी। ‌

क्या कहते हैं जिला आबकारी अधिकारी?

जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा ने बताया कि शासन से पत्र जारी किया गया है। बड़े दिन और नए साल में समय में वृद्धि की गई है। उन्नाव में आबकारी की कुल 518 दुकान हैं। जिन्हें बड़े दिन और नए साल में दिन में 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। अभी तक 12 घंटे दुकान खुलती थी। पिछले वर्षों में भी समय में इसी प्रकार की वृद्धि की जाती रही है‌।

अधिकृत दुकान से ही शराब खरीदें

आबकारी अधिकारी ने बताया कि समय में वृद्धि होने से लोगों को आसानी से शराब की उपलब्धता हो जाएगी‌। राजस्व में भी वृद्धि होगी। लोगों को गलत जगह से शराब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीद कर पीने की अपील की है। बोले, "इधर-उधर से शराब खरीद कर पीना जानलेवा साबित हो सकता है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 08:38 pm

Published on:

12 Dec 2025 08:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / शराब की दुकानों के समय में परिवर्तन: 24, 25, 30, और 31 दिसंबर को नए समय तक खुली रहेंगी दुकानें, देखें आदेश

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बीजेपी विधायक ने ब्लाक अधिकारियों पर कसा तंज, बोले- “हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ईमानदारी की होगी जांच

कार्यक्रम को संबोधित करते भाजपा विधायक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

इस IPS का नाम सुनते ही माफियाओं की उड़ जाती है नींद, कहलाते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट!

इस IPS का नाम सुनते ही माफियाओं की उड़ जाती है नींद
यूपी न्यूज

जिलाधिकारी की घोषणा 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद, देखें आदेश

जिलाधिकारी की घोषणा फोटो सोर्स- सूचना विभाग
उन्नाव

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- अखिलेश यादव का दिमागी संतुलन बिगड़ा, सपा अपराधी और माफियाओं की पार्टी

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- भाजपा मीडिया प्रभारी)
उन्नाव

ढाबे में घुसकर मारपीट: प्रभारी निरीक्षक, दो चौकी प्रभारी सहित चार निलंबित, डीएम ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी

एसपी बड़ी कार्रवाई फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.