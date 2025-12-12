शराब की दुकानों के समय में परिवर्तन: 24, 25, 30, और 31 दिसंबर को नए समय तक खुली रहेंगी दुकानें, देखें आदेश

फोटो सोर्स- मेटा एआई)
Change Liquor Shops Timing उन्नाव में सभी प्रकार की फुटकर दुकानों के लिए बिक्री का समय बदल गया है। आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जो सभी जिलाधिकारियों व लाइसेंस प्राधिकारियों के लिए है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि विशेष पर्व पर आबकारी दुकानों के समय में बदलाव किया जाता है। समय से एक घंटा अधिक आबकारी की दुकान खुलेगी। उन्होंने शराब पीने के शौकीनों को कहा है कि अधिकृत दुकानों से ही शराब की खरीदारी करें। अवैध स्थान से खरीदारी जानलेवा हो सकती है।
उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि 24 और 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा। जबकि 30 और 31 दिसंबर को नववर्ष का उल्लास रहेगा। जिसको देखते हुए आबकारी की फुटकर दुकानों को खोले जाने के समय में परिवर्तन किया गया है। अभी तक यह दुकान सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं। लेकिन 24, 25, 30 और 31 दिसंबर को दुकान सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलेगी।
जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा ने बताया कि शासन से पत्र जारी किया गया है। बड़े दिन और नए साल में समय में वृद्धि की गई है। उन्नाव में आबकारी की कुल 518 दुकान हैं। जिन्हें बड़े दिन और नए साल में दिन में 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। अभी तक 12 घंटे दुकान खुलती थी। पिछले वर्षों में भी समय में इसी प्रकार की वृद्धि की जाती रही है।
आबकारी अधिकारी ने बताया कि समय में वृद्धि होने से लोगों को आसानी से शराब की उपलब्धता हो जाएगी। राजस्व में भी वृद्धि होगी। लोगों को गलत जगह से शराब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीद कर पीने की अपील की है। बोले, "इधर-उधर से शराब खरीद कर पीना जानलेवा साबित हो सकता है।"
