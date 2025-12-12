इस IPS का नाम सुनते ही माफियाओं की उड़ जाती है नींद, कहलाते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट!

22 अक्टूबर 1971 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में नवनीत सिकेरा का एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ था, जिनका नाम आज के समय में अपराधियों के लिए खौफ बन चुका है। नवनीत सिकेरा की जहां भी पोस्टिंग होती है, अपराधी उस जगह को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। नवनीत सिकेरा यूं ही नहीं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जता है। बता दें कि इनके नाम पर भी अभी तक 60 से ज्यादा एनकाउंटर करने का रिकॉर्ड है। नवनीत जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया था। वे IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्था को छोड़कर, उन्होंने सिविल सेवा का रास्ता चुना और उसमें भी IAS की पोस्ट न चुनके पुलिस सेवा IPS का रास्ता चुना।