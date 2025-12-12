इस IPS का नाम सुनते ही माफियाओं की उड़ जाती है नींद, कहलाते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट!

Navneet Sekera सोर्स- Instagram
Encounter Specialist UP Navneet Sekera: उत्तर प्रदेश में पुलिस का खौफ दबंगों और माफियओं में साफ-साफ दिखता है। योगी सरकार में पुलिसवालों का बोल-बाला साफ-साफ दिखता है। बदमाश और माफिया, तो दूर से पुलिस से कांपते हैं। आज हम एक ऐसे ही IPS की कहानी आपके बताने जा रहे हैं, जिनका पूरे प्रदेश में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। जी हां हम बात कर रहे हैं, यूपी के सुपर कॉप नवनीत सिकेरा के बारे में, जिनका नाम सुनते ही दबंग और माफिया थर-थर कांपते हैं।
22 अक्टूबर 1971 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में नवनीत सिकेरा का एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ था, जिनका नाम आज के समय में अपराधियों के लिए खौफ बन चुका है। नवनीत सिकेरा की जहां भी पोस्टिंग होती है, अपराधी उस जगह को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। नवनीत सिकेरा यूं ही नहीं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जता है। बता दें कि इनके नाम पर भी अभी तक 60 से ज्यादा एनकाउंटर करने का रिकॉर्ड है। नवनीत जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया था। वे IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्था को छोड़कर, उन्होंने सिविल सेवा का रास्ता चुना और उसमें भी IAS की पोस्ट न चुनके पुलिस सेवा IPS का रास्ता चुना।
नवनीत का सिर्फ एक मकसद था कि कैसे अपराधियों को समाप्त किया जाए और आम जनता की सुरक्षा की जाए। MTech की पढ़ाई छोड़कर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की और UPSC में बेहतरीन रैंक हासिल किया। उनका सपना था कि वह पुलिस सेवा मे कार्य करें, जिसके लिए उन्होंने IAS की बजाय IPS अफसर बनने का निर्णय लिया। नवनीत सिकेरा की पहली पोस्टिंग SSP के रूप मेंगोरखपुरमें मिली थी, जहां से उनकी पुलिस यात्रा शुरू हुई।साथ ही उत्तर प्रदेश में वुमेन हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत में इनकी अहम भूमिका रही। जिसके पहल आज के समय मे यूपी की महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हैं।
सुपर कॉप नवनीत सिकेरा इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (PTS), उन्नावमें एडीजी (ADG) के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही इनके नाम पर 'भौकाल' नाम से एक वेब सीरीज भी बनी है,जो इनकी बहादुरी और पुरे जीवन के बारे में बताता है।
