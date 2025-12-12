12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

इस IPS का नाम सुनते ही माफियाओं की उड़ जाती है नींद, कहलाते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट!

आज हम यूपी के उस IPS के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका खौफ बदमाशों में साफ-साफ दिखात। जिसका नाम सुनते ही अपराधी दूर भागते है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 12, 2025

इस IPS का नाम सुनते ही माफियाओं की उड़ जाती है नींद

Navneet Sekera सोर्स- Instagram

Encounter Specialist UP Navneet Sekera: उत्तर प्रदेश में पुलिस का खौफ दबंगों और माफियओं में साफ-साफ दिखता है। योगी सरकार में पुलिसवालों का बोल-बाला साफ-साफ दिखता है। बदमाश और माफिया, तो दूर से पुलिस से कांपते हैं। आज हम एक ऐसे ही IPS की कहानी आपके बताने जा रहे हैं, जिनका पूरे प्रदेश में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। जी हां हम बात कर रहे हैं, यूपी के सुपर कॉप नवनीत सिकेरा के बारे में, जिनका नाम सुनते ही दबंग और माफिया थर-थर कांपते हैं।

अपराधी जगह छोड़ने को मजबूर

22 अक्टूबर 1971 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में नवनीत सिकेरा का एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ था, जिनका नाम आज के समय में अपराधियों के लिए खौफ बन चुका है। नवनीत सिकेरा की जहां भी पोस्टिंग होती है, अपराधी उस जगह को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। नवनीत सिकेरा यूं ही नहीं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जता है। बता दें कि इनके नाम पर भी अभी तक 60 से ज्यादा एनकाउंटर करने का रिकॉर्ड है। नवनीत जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया था। वे IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्था को छोड़कर, उन्होंने सिविल सेवा का रास्ता चुना और उसमें भी IAS की पोस्ट न चुनके पुलिस सेवा IPS का रास्ता चुना।

MTech की पढ़ाई छोड़कर सिविल सर्विस की तैयारी

नवनीत का सिर्फ एक मकसद था कि कैसे अपराधियों को समाप्त किया जाए और आम जनता की सुरक्षा की जाए। MTech की पढ़ाई छोड़कर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की और UPSC में बेहतरीन रैंक हासिल किया। उनका सपना था कि वह पुलिस सेवा मे कार्य करें, जिसके लिए उन्होंने IAS की बजाय IPS अफसर बनने का निर्णय लिया। नवनीत सिकेरा की पहली पोस्टिंग SSP के रूप मेंगोरखपुरमें मिली थी, जहां से उनकी पुलिस यात्रा शुरू हुई।साथ ही उत्तर प्रदेश में वुमेन हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत में इनकी अहम भूमिका रही। जिसके पहल आज के समय मे यूपी की महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हैं।

सुपर कॉप नवनीत सिकेरा इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (PTS), उन्नावमें एडीजी (ADG) के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही इनके नाम पर 'भौकाल' नाम से एक वेब सीरीज भी बनी है,जो इनकी बहादुरी और पुरे जीवन के बारे में बताता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Dec 2025 01:41 pm

Published on:

12 Dec 2025 01:19 pm

Hindi News / UP News / इस IPS का नाम सुनते ही माफियाओं की उड़ जाती है नींद, कहलाते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट!

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

कफ सिरप कांड: UP सहित छह शहरों में ईडी की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ में सिपाही आलोक सिंह की कोठी समेत 25 ठिकानों पर छापे

कफ सिरप कांड में ईडी का बड़ा प्रहार, छह शहरों में छापे और सिपाही आलोक सिंह सहित पूरा नेटवर्क बेनकाब (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

13 और 14 दिसंबर को लगातार दो दिन जमकर होगी बारिश! मौसम विभाग ने इन जगहों पर जारी किया अलर्ट

after monsoon heavy rains continues for 13-14 december meteorological department issues alert for several cities
नोएडा

मुनाफे के लालच में उलझे बरेली के डॉक्टर, साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लगाई 45.53 लाख की चपत, जाने कैसे

बरेली

Big Fraud: 5 करोड़ की ठगी, चार गर्लफ्रेंड तीन प्रेग्नेंट, BJP अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर पहुंचा ठग गिरफ्तार

यूपी में दो बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा: डिप्टी CM के घर पहुंचा नकली प्रतिनिधि गिरफ्तार, गोरखपुर में IAS बनकर 5 करोड़ की ठगी करने वाला हाई-प्रोफाइल ठग बेनकाब (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी: जया किशोरी ने मेहंदी में हाथ पर किसका नाम लिखवाया? फोटो आ गई सामने

katha vachak indresh upadhyay wedding whose name did jaya kishori have inked in mehndi
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.