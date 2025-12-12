Live In Relationship: बेटे की बेरहम हत्या पर पिता का दर्द-‘तांत्रिक के वश में था मेरा बच्चा, चौथा हत्यारा भी था

देवरिया निवासी मृतक इंजीनियर सूर्य प्रताप के पिता नरेंद्र सिंह का दावा है कि उनके बेटे की हत्या योजनाबद्ध तरीके से कराई गई। उनका कहना है कि मेरे बेटे की गर्दन पर तीन गहरे वार थे। सीने और हाथों पर भी कई निशान थे। दो नाबालिग लड़कियां और उनकी मां इतनी ताकत से वार नहीं कर सकतीं। रत्ना ने किसी और से हत्या कराई है। वह सुबह हत्या करवाकर हत्यारे को भगाती रही और बाद में पुलिस को फोन किया। नरेंद्र सिंह ने यह भी दावा किया कि हत्या से पहले घर के बाहर अक्सर एक अनजान आदमी दिखाई देता था, जिसकी जानकारी उन्हें पड़ोसियों ने दी। उनका कहना है कि रत्ना के संपर्क में कोई और भी पुरुष था जिसने हत्या में उसकी मदद की।