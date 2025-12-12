कफ सिरप कांड: UP सहित छह शहरों में ईडी की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ में सिपाही आलोक सिंह की कोठी समेत 25 ठिकानों पर छापे

लखनऊ में पिछले कुछ महीनों से कोडीन युक्त हर्बल और एलोपैथिक कफ सिरप, इंजेक्शन और नशीली दवाओं की अवैध खरीद-फरोख्त का नेटवर्क तेजी से फैल रहा था। कृष्णा नगर में हुई बड़ी बरामदगी के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह सिर्फ स्थानीय गिरोह नहीं, बल्कि कई राज्यों में फैला संगठित सिंडिकेट है। ईडी की यह कार्रवाई उसी नेटवर्क को आर्थिक व कानूनी रूप से तोड़ने का प्रयास है। ईडी की टीमों ने सुबह 6 बजे के आसपास कई शहरों में एक साथ छापेमारी शुरू की। सूत्रों के अनुसार, छापों का उद्देश्य अवैध कमाई के स्रोतों की पहचान,फंडिंग चेन का पता लगाना,संपत्तियों को फ्रीज या जब्त करना हैं ।