STF की बड़ी कार्रवाई, फेंसेडिल- कोडीन तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त, दो मुख्य आरोपी दबोचे गए

पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह पिछले कई वर्षों से कोडीन आधारित कफ सिरप विशेष रूप से फेंसेडिल (Phensedyl) और अन्य नशीली दवाओं को फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रदेश में मंगाता था। फिर फर्जी फर्मों और नकली बिलों के माध्यम से इन दवाओं को वैध व्यापार दिखाते हुए असल में इन्हें नशे के कारोबारियों को बेचता था। अभिषेक शर्मा ने बताया कि तस्करी का यह नेटवर्क बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश तक फैला हुआ है। फेन्सेडिल कफ सिरप बांग्लादेश में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से बिकता है क्योंकि वहां कोडीन आधारित दवाओं पर कड़ी पाबंदी है। इस कमी के कारण यह सिरप वहां महंगे दामों पर बिकता है, जिससे भारतीय सीमावर्ती तस्करों को भारी मुनाफा मिलता है।