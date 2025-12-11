UP Rojgar Mela 2025: यूपी में 30 दिसंबर तक 29 रोजगार मेलों का आयोजन, जानें किस तारीख को कहां पहुंचना है?

UP Rojgar Mela 2025 (Image: Freepik)
UP Rojgar Mela 2025: उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए साल का आखिरी महीना अहम साबित हो सकता है। प्रदेश के सेवायोजन विभाग ने दिसंबर महीने के लिए रोजगार मेलों का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक, 11 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक प्रदेश भर में करीब 29 रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं।
इन मेलों का मकसद स्थानीय स्तर पर युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार दिलाना है। अगर आप भी लंबे समय से किसी अच्छे अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो अपने जिले की तारीख और जगह नोट कर लीजिए।
विभाग की तरफ से जारी लिस्ट को देखें तो पता चलता है कि यह अभियान पूरे यूपी को कवर कर रहा है। इसमें पश्चिमी यूपी के नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), शामली और बुलंदशहर से लेकर पूर्वांचल के गोरखपुर, भदोही और प्रतापगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा कानपुर, आगरा और अमेठी में भी बड़े स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी।
|तारीख
|वैकेंसी
|जिला
|स्थान / पता
|11 दिसंबर 2025
|65
|बुलंदशहर
|श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र प्राइवेट आईटीआई, नगला शेखू, खुर्जा, बुलंदशहर
|11 दिसंबर 2025
|1625
|रायबरेली
|पिंक रोजगार मेला, गवर्नमेंट आईटीआई, घुरवारा, डलमऊ, रायबरेली
|11 दिसंबर 2025
|152
|ऑनलाइन
|रिक्तियां नियोजन से मांगी गई हैं
|11 दिसंबर 2025
|555
|उन्नाव
|वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन
|11 दिसंबर 2025
|40
|इटावा
|लाला राम इंटर कॉलेज, चंपानेर, इटावा
|11 दिसंबर 2025
|50
|सीतापुर
|जिला सेवायोजन कार्यालय प्रांगण, सीतापुर
|11 दिसंबर 2025
|1280
|प्रतापगढ़
|पुनीत प्राइवेट आईटीआई, सलेम भदारी अझारा, प्रतापगढ़ 230132
|11 दिसंबर 2025
|1355
|शामली
|आर.एस.एस इंटर कॉलेज, झिंझाना, शामली
|11 दिसंबर 2025
|200
|भदोही
|जिला रोजगार कार्यालय, भदोही
|12 दिसंबर 2025
|1450
|रायबरेली
|गवर्नमेंट आईटीआई, घुरवारा, डलमऊ, रायबरेली
|12 दिसंबर 2025
|610
|आगरा
|क्षेत्रीय रोजगार एक्सचेंज, साई का टकिया क्रॉसिंग, एम.जी. रोड, आगरा
|12 दिसंबर 2025
|1305
|शामली
|लाला इन्द्र प्रकाश जनता इंटर कॉलेज, बाबरी
|12 दिसंबर 2025
|210
|कानपुर नगर
|राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लाल बंगला महिला आईटीआई, पांडू नगर, कानपुर
|12 दिसंबर 2025
|115
|हमीरपुर
|जिला सेवायोजन कार्यालय, हमीरपुर
|12 दिसंबर 2025
|350
|फतेहपुर
|एसबीएस एजुटेक, मलवां, पिलखानी, फतेहपुर (मो.: 8005383872)
|13 दिसंबर 2025
|2343
|मेरठ
|ऑनलाइन रोजगार मेला
|15 दिसंबर 2025
|350
|शामली
|बाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज, खन्द्रावली
|16 दिसंबर 2025
|50
|झांसी
|राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला (वर्ल्ड बैंक), सिदेश्वर नगर, झांसी (पिंक जॉब फेयर)
|17 दिसंबर 2025
|1388
|अमेठी
|पिंक रोजगार मेला, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, अमेठी
|17 दिसंबर 2025
|100
|फतेहपुर
|आर.पी. मिश्रा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बक्सर मोड़, गुगौली, फतेहपुर
|17 दिसंबर 2025
|375
|शामली
|वीवी इंटर कॉलेज, शामली
|18 दिसंबर 2025
|181
|बांदा
|क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, चित्रकूटधाम मंडल, बांदा
|19 दिसंबर 2025
|200
|भदोही
|संत रविदास नगर, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय
|22 दिसंबर 2025
|400
|गोरखपुर
|आईटीआई चारगांवा, गोरखपुर (मेडिकल कॉलेज के पास)
|22 दिसंबर 2025
|225
|गौतमबुद्ध नगर
|GITI सेक्टर-31
|22 दिसंबर 2025
|100
|बुलंदशहर
|वेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सिकंदराबाद
|23 दिसंबर 2025
|150
|फतेहपुर
|राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नोडल, फतेहपुर
|26 दिसंबर 2025
|250
|भदोही
|संत रविदास नगर जिला क्षेत्रीय कार्यालय
|30 दिसंबर 2025
|1415
|अमेठी
|वृहद रोजगार मेला - श्री निषादराज अखण्डानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किटियांवा शाहगढ़, अमेठी
अच्छी बात यह है कि इन मेलों में हर तरह की योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए मौके हैं। चाहे आपने सिर्फ 10वीं या 12वीं पास की हो, आईटीआई किया हो, या फिर आप ग्रेजुएट/पोस्ट-ग्रेजुएट हों। फ्रेशर और अनुभवी दोनों तरह के उम्मीदवार यहां जा सकते हैं।
इन मेलों में शामिल होने के लिए rojgaarsangam.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जाते समय अपने बायोडाटा (Resume), शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की कुछ प्रतियां अपने साथ जरूर रखें। कई बार मौके पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफाई किए जाते हैं।
कंपनियों की संख्या और वैकेंसी में बदलाव संभव है, इसलिए जाने से पहले एक बार आधिकारिक पोर्टल पर अपने जिले का स्टेटस जरूर चेक कर लें।
