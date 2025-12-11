UP Rojgar Mela 2025: यूपी में 30 दिसंबर तक 29 रोजगार मेलों का आयोजन, जानें किस तारीख को कहां पहुंचना है?

11 दिसंबर 2025 65 बुलंदशहर श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र प्राइवेट आईटीआई, नगला शेखू, खुर्जा, बुलंदशहर

11 दिसंबर 2025 1625 रायबरेली पिंक रोजगार मेला, गवर्नमेंट आईटीआई, घुरवारा, डलमऊ, रायबरेली

11 दिसंबर 2025 152 ऑनलाइन रिक्तियां नियोजन से मांगी गई हैं

11 दिसंबर 2025 555 उन्नाव वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन

11 दिसंबर 2025 40 इटावा लाला राम इंटर कॉलेज, चंपानेर, इटावा

11 दिसंबर 2025 50 सीतापुर जिला सेवायोजन कार्यालय प्रांगण, सीतापुर

11 दिसंबर 2025 1280 प्रतापगढ़ पुनीत प्राइवेट आईटीआई, सलेम भदारी अझारा, प्रतापगढ़ 230132

11 दिसंबर 2025 1355 शामली आर.एस.एस इंटर कॉलेज, झिंझाना, शामली

11 दिसंबर 2025 200 भदोही जिला रोजगार कार्यालय, भदोही

12 दिसंबर 2025 1450 रायबरेली गवर्नमेंट आईटीआई, घुरवारा, डलमऊ, रायबरेली

12 दिसंबर 2025 610 आगरा क्षेत्रीय रोजगार एक्सचेंज, साई का टकिया क्रॉसिंग, एम.जी. रोड, आगरा

12 दिसंबर 2025 1305 शामली लाला इन्द्र प्रकाश जनता इंटर कॉलेज, बाबरी

12 दिसंबर 2025 210 कानपुर नगर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लाल बंगला महिला आईटीआई, पांडू नगर, कानपुर

12 दिसंबर 2025 115 हमीरपुर जिला सेवायोजन कार्यालय, हमीरपुर

12 दिसंबर 2025 350 फतेहपुर एसबीएस एजुटेक, मलवां, पिलखानी, फतेहपुर (मो.: 8005383872)

13 दिसंबर 2025 2343 मेरठ ऑनलाइन रोजगार मेला

15 दिसंबर 2025 350 शामली बाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज, खन्द्रावली

16 दिसंबर 2025 50 झांसी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला (वर्ल्ड बैंक), सिदेश्वर नगर, झांसी (पिंक जॉब फेयर)

17 दिसंबर 2025 1388 अमेठी पिंक रोजगार मेला, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, अमेठी

17 दिसंबर 2025 100 फतेहपुर आर.पी. मिश्रा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बक्सर मोड़, गुगौली, फतेहपुर

17 दिसंबर 2025 375 शामली वीवी इंटर कॉलेज, शामली

18 दिसंबर 2025 181 बांदा क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, चित्रकूटधाम मंडल, बांदा

19 दिसंबर 2025 200 भदोही संत रविदास नगर, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय

22 दिसंबर 2025 400 गोरखपुर आईटीआई चारगांवा, गोरखपुर (मेडिकल कॉलेज के पास)

22 दिसंबर 2025 225 गौतमबुद्ध नगर GITI सेक्टर-31

22 दिसंबर 2025 100 बुलंदशहर वेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सिकंदराबाद

23 दिसंबर 2025 150 फतेहपुर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नोडल, फतेहपुर

26 दिसंबर 2025 250 भदोही संत रविदास नगर जिला क्षेत्रीय कार्यालय