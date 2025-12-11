11 दिसंबर 2025,

UP Rojgar Mela 2025: यूपी में 30 दिसंबर तक 29 रोजगार मेलों का आयोजन, जानें किस तारीख को कहां पहुंचना है?

UP Rojgar Mela 2025: यूपी में 30 दिसंबर तक 29 रोजगार मेले आयोजित हो रहे हैं। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास युवा देखें अपने जिले की तारीख, जगह और वैकेंसी की पूरी लिस्ट।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Rahul Yadav

Dec 11, 2025

UP Rojgar Mela 2025

UP Rojgar Mela 2025 (Image: Freepik)

UP Rojgar Mela 2025: उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए साल का आखिरी महीना अहम साबित हो सकता है। प्रदेश के सेवायोजन विभाग ने दिसंबर महीने के लिए रोजगार मेलों का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक, 11 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2025 तक प्रदेश भर में करीब 29 रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं।

इन मेलों का मकसद स्थानीय स्तर पर युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार दिलाना है। अगर आप भी लंबे समय से किसी अच्छे अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो अपने जिले की तारीख और जगह नोट कर लीजिए।

कहां-कहां लगने वाले हैं मेले?

विभाग की तरफ से जारी लिस्ट को देखें तो पता चलता है कि यह अभियान पूरे यूपी को कवर कर रहा है। इसमें पश्चिमी यूपी के नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), शामली और बुलंदशहर से लेकर पूर्वांचल के गोरखपुर, भदोही और प्रतापगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा कानपुर, आगरा और अमेठी में भी बड़े स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी।

तारीख के हिसाब से पूरा शेड्यूल

तारीखवैकेंसीजिलास्थान / पता
11 दिसंबर 202565बुलंदशहरश्री लक्ष्मी नारायण शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र प्राइवेट आईटीआई, नगला शेखू, खुर्जा, बुलंदशहर
11 दिसंबर 20251625रायबरेलीपिंक रोजगार मेला, गवर्नमेंट आईटीआई, घुरवारा, डलमऊ, रायबरेली
11 दिसंबर 2025152ऑनलाइनरिक्तियां नियोजन से मांगी गई हैं
11 दिसंबर 2025555उन्नाववीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन
11 दिसंबर 202540इटावालाला राम इंटर कॉलेज, चंपानेर, इटावा
11 दिसंबर 202550सीतापुरजिला सेवायोजन कार्यालय प्रांगण, सीतापुर
11 दिसंबर 20251280प्रतापगढ़पुनीत प्राइवेट आईटीआई, सलेम भदारी अझारा, प्रतापगढ़ 230132
11 दिसंबर 20251355शामलीआर.एस.एस इंटर कॉलेज, झिंझाना, शामली
11 दिसंबर 2025200भदोहीजिला रोजगार कार्यालय, भदोही
12 दिसंबर 20251450रायबरेलीगवर्नमेंट आईटीआई, घुरवारा, डलमऊ, रायबरेली
12 दिसंबर 2025610आगराक्षेत्रीय रोजगार एक्सचेंज, साई का टकिया क्रॉसिंग, एम.जी. रोड, आगरा
12 दिसंबर 20251305शामलीलाला इन्द्र प्रकाश जनता इंटर कॉलेज, बाबरी
12 दिसंबर 2025210कानपुर नगरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लाल बंगला महिला आईटीआई, पांडू नगर, कानपुर
12 दिसंबर 2025115हमीरपुरजिला सेवायोजन कार्यालय, हमीरपुर
12 दिसंबर 2025350फतेहपुरएसबीएस एजुटेक, मलवां, पिलखानी, फतेहपुर (मो.: 8005383872)
13 दिसंबर 20252343मेरठऑनलाइन रोजगार मेला
15 दिसंबर 2025350शामलीबाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज, खन्द्रावली
16 दिसंबर 202550झांसीराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला (वर्ल्ड बैंक), सिदेश्वर नगर, झांसी (पिंक जॉब फेयर)
17 दिसंबर 20251388अमेठीपिंक रोजगार मेला, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, अमेठी
17 दिसंबर 2025100फतेहपुरआर.पी. मिश्रा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बक्सर मोड़, गुगौली, फतेहपुर
17 दिसंबर 2025375शामलीवीवी इंटर कॉलेज, शामली
18 दिसंबर 2025181बांदाक्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, चित्रकूटधाम मंडल, बांदा
19 दिसंबर 2025200भदोहीसंत रविदास नगर, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय
22 दिसंबर 2025400गोरखपुरआईटीआई चारगांवा, गोरखपुर (मेडिकल कॉलेज के पास)
22 दिसंबर 2025225गौतमबुद्ध नगरGITI सेक्टर-31
22 दिसंबर 2025100बुलंदशहरवेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सिकंदराबाद
23 दिसंबर 2025150फतेहपुरराजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नोडल, फतेहपुर
26 दिसंबर 2025250भदोहीसंत रविदास नगर जिला क्षेत्रीय कार्यालय
30 दिसंबर 20251415अमेठीवृहद रोजगार मेला - श्री निषादराज अखण्डानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किटियांवा शाहगढ़, अमेठी

कौन ले सकता है हिस्सा?

अच्छी बात यह है कि इन मेलों में हर तरह की योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए मौके हैं। चाहे आपने सिर्फ 10वीं या 12वीं पास की हो, आईटीआई किया हो, या फिर आप ग्रेजुएट/पोस्ट-ग्रेजुएट हों। फ्रेशर और अनुभवी दोनों तरह के उम्मीदवार यहां जा सकते हैं।

जरूरी सलाह

इन मेलों में शामिल होने के लिए rojgaarsangam.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जाते समय अपने बायोडाटा (Resume), शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की कुछ प्रतियां अपने साथ जरूर रखें। कई बार मौके पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफाई किए जाते हैं।

कंपनियों की संख्या और वैकेंसी में बदलाव संभव है, इसलिए जाने से पहले एक बार आधिकारिक पोर्टल पर अपने जिले का स्टेटस जरूर चेक कर लें।

