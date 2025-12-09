9 दिसंबर 2025,

शिक्षा

RCF Recruitment 2025: नवरत्न कंपनी में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती शुरू, जानें सैलरी और योग्यता

RCF Management Trainee Recruitment 2025: RCF ने मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 20 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। जानिए योग्यता, सैलरी, एज लिमिट और आवेदन प्रक्रिया के बारे में सबकुछ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Mohsina Bano

Dec 09, 2025

RCF Management Trainee Recruitment 2025

RCF Management Trainee Recruitment 2025 (Image: Freepik)

RCF Management Trainee Recruitment 2025: नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (RCF) लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट rcfltd.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है।

कौन कर सकता है अप्लाई? (RCF Management Trainee Recruitment 2025 Eligibility)

इस भर्ती के लिए केवल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास इनमें में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए।

  • बीई (BE) या बीटेक (BTech) डिग्री होल्‍डर्स
  • केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स
  • पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स
  • केमिकल टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट्स

क्या रहेगी एज लिमिट (RCF Management Trainee Age Limit)

इन पदों पर आवेदन करने के लिए अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम एज लिमिट इस तरह तय की गई है। उम्र की गिनती 1अगस्‍त, 2025 के आधार पर की जाएगी।

  • जनरल कैटेगरी: 27 साल
  • ओबीसी (OBC) कैटेगरी: 30 साल
  • एससी/एसटी (SC/ST) कैटेगरी: 32 साल

एप्लीकेशन फीस और सैलरी (RCF Management Trainee Recruitment 2025 Application Fees)

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कैटेगेरी के अनुसार फीस जमा करानी होगी।

  • अनरिर्जवड/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस (EWS): 1000 रुपये
  • SC/ST/PwD/फीमेल: कोई फिस नहीं (NIL)

सैलरी की बात करें तो, ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को पहले साल 60,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, इन ट्रेनी को 1,40,000 रुपए तक मासिक वेतन मिल सकता है।

ऐसे करें आवेदन (RCF Management Trainee Recruitment 2025 Apply Online)

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई सकते हैं।

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rcfltd.com पर जाएं।
  • वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती नोटिस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
  • जरूरी जानकारी भरें और फीस जमा करें।
  • फॉर्म को फाइनल सब्मिट कर दें।
  • भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट करके कॉपी अपने पास सेव रखें।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते जल्द से जल्द आवेदन कर दें।

