RCF Recruitment 2025: नवरत्न कंपनी में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती शुरू, जानें सैलरी और योग्यता

RCF Management Trainee Recruitment 2025: नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (RCF) लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।
योग्य और इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट rcfltd.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है।
इस भर्ती के लिए केवल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास इनमें में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए।
इन पदों पर आवेदन करने के लिए अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम एज लिमिट इस तरह तय की गई है। उम्र की गिनती 1अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी।
आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कैटेगेरी के अनुसार फीस जमा करानी होगी।
सैलरी की बात करें तो, ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को पहले साल 60,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, इन ट्रेनी को 1,40,000 रुपए तक मासिक वेतन मिल सकता है।
इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई सकते हैं।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते जल्द से जल्द आवेदन कर दें।
