Rahul Bhatia Education: कितने पढ़े-लिखे हैं इंडिगो के मालिक राहुल भाटिया? जिनके पास 68,000 करोड़ की है संपत्ति

Rahul Bhatia Education Qualification: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। सैकड़ों उड़ानें रद्द होने और यात्रियों की परेशानियों के चलते अभी भी कंपनी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस उथल-पुथल के बीच, लोगों की दिलचस्पी कंपनी के मालिक राहुल भाटिया में भी बढ़ गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 68,000 करोड़ रुपये का यह विशाल साम्राज्य संभालने वाले राहुल भाटिया की पढ़ाई-लिखाई क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल भाटिया असली सपना बिजनेसमैन बनना नहीं, बल्कि एक स्कूल टीचर बनना था। चलिए इस आर्टिकल में इनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं और यह भी जानेंगे कि स्कूल टीचर बनने का सपना देख रहे राहुल भाटिया कैसे आज 68,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं।