कितनी पढ़ी-लिखी हैं Sara Arjun? Dhurandhar फिल्म में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से आ गई चर्चा में



सारा का करियर उस उम्र में शुरू हुआ था, जब ज्यादातर बच्चे स्कूल लाइफ को समझना शुरू ही करते हैं। वे कई नामी ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आ चुकी हैं। जिसने उन्हें कैमरे के सामने सहज रहने का अनुभव दिया। यही शुरुआती एक्सपोज़र बाद में उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। तमिल, हिंदी और अन्य भाषाओं की कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सारा ने ऐसे किरदार निभाए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। उनकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर परफॉर्मेंस देखने को मिलती थी, और इसी वजह से धीरे-धीरे उन्हें इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में पहचाना जाने लगा। सारा के माता-पिता भी एक्टिंग फील्ड में सक्रिय हैं। उनके पिता का नाम राज अर्जुन है।