कितनी पढ़ी-लिखी हैं Sara Arjun? Dhurandhar फिल्म में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से आ गई चर्चा में

Sara Arjun Education: रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज एक्टरों से फुल फिल्म ‘Dhurandhar’ इन दिनों खूब चर्चा में है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है। एक्शन, थ्रिल और कहानी के साथ-साथ इसकी नई लीड एक्ट्रेस सारा अर्जुन(Sara Arjun) ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फिल्म में सारा अर्जुन की एक्टिंग की भी तारीफ की जा रही है।
सारा का करियर उस उम्र में शुरू हुआ था, जब ज्यादातर बच्चे स्कूल लाइफ को समझना शुरू ही करते हैं। वे कई नामी ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आ चुकी हैं। जिसने उन्हें कैमरे के सामने सहज रहने का अनुभव दिया। यही शुरुआती एक्सपोज़र बाद में उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। तमिल, हिंदी और अन्य भाषाओं की कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सारा ने ऐसे किरदार निभाए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। उनकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर परफॉर्मेंस देखने को मिलती थी, और इसी वजह से धीरे-धीरे उन्हें इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में पहचाना जाने लगा। सारा के माता-पिता भी एक्टिंग फील्ड में सक्रिय हैं। उनके पिता का नाम राज अर्जुन है।
सारा अर्जुन अभी महज 20 साल की है। वो एक्टिंग के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रख रही हैं। मुंबई से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद सारा अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही है। मुंबई से ही उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। शूटिंग, ट्रैवल और क्लासेज इन सबके बीच उन्होंने हमेशा अपनी स्टडीज को बराबर समय दिया।
