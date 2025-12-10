यूट्यूब के CEO Neal Mohan बने TIME के ‘CEO ऑफ द ईयर’, जानिए कितने पढ़े-लिखें है दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म के कर्ता-धर्ता

TIME मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का ‘सीईओ ऑफ द ईयर’ चुना।

TIME के मुताबिक यूट्यूब दुनिया की सांस्कृतिक पसंद को तय करने वाला सबसे बड़ा मंच बन चुका है।

TIME ने लिखा कि मोहन उस किसान की तरह हैं जो यूट्यूब की दिशा तय करते हैं, और सारी दुनिया वो कंटेंट देखती है।

मैगजीन का मानना है कि मोहन शांत और सरल विचारों के व्यक्ति हैं, जो बड़े फैसलों को भी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ लेते हैं।

वह दुनिया के मीडिया इंडस्ट्री में तेजी से हो रहे बदलावों को समझते हैं और उसी दिशा में यूट्यूब को आगे बढ़ा रहे हैं।