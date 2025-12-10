कौन-कौन सी डिग्रियां हैं NSA Ajit Doval के पास, Dhurandhar फिल्म से फिर क्यों आ गए चर्चा में?

R. Madhvan In Dhurandhar Movie
Ajit Doval Educational Qualification: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल स्टारर 'Dhurandhar' लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही हैं। रिलीज के कई दिन बीत जाने के बाद भी धुरंधर फिल्म का शो हाउसफुल जा रहा है। रिलीज के 5 दिन बीत जाने के बाद इस फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। इसकी कमाई और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फिल्म के कई किरदार रियल लाइफ किरदार से प्रेरित हैं। जैस यह बात कही जा रही है कि इस फिल्म में आर. माधवन का किरदार देश के मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल(Ajit Doval) से प्रेरित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की सुरक्षा जिनके हाथ में हैं, वे कितने पढ़े-लिखे हैं। आइये जानते Ajit Doval के पास कौन-कौन सी डिग्रियां हैं।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देशन की सुरक्षा की अहम जिम्मेवारी उनके हाथों में है। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल में हुई। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। एमए करने के बाद उन्होंने आईपीएस की परीक्षा दी।
कड़ी मेहनत और लगन के दम पर अजीत डोभाल 1968 में केरल कैडर से आईपीएस अधिकारी बने। कुछ ही वर्षों में उनकी सूझबूझ और तेजी ने उन्हें इंटेलिजेंस से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पहचान दिलाई। 1972 में उन्हें खुफिया एजेंसी RAW में शामिल किया गया, जहां उन्होंने कई संवेदनशील केस में हिस्सा लिया। RAW में रहते हुए डोभाल ने पाकिस्तान में लगभग सात वर्ष तक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम सूचनाएं जुटाई, जिन्हें देश की सुरक्षा नीतियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। कंधार विमान अपहरण के बाद बातचीत में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया।
