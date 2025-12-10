कौन-कौन सी डिग्रियां हैं NSA Ajit Doval के पास, Dhurandhar फिल्म से फिर क्यों आ गए चर्चा में?

Ajit Doval Educational Qualification: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल स्टारर 'Dhurandhar' लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही हैं। रिलीज के कई दिन बीत जाने के बाद भी धुरंधर फिल्म का शो हाउसफुल जा रहा है। रिलीज के 5 दिन बीत जाने के बाद इस फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। इसकी कमाई और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फिल्म के कई किरदार रियल लाइफ किरदार से प्रेरित हैं। जैस यह बात कही जा रही है कि इस फिल्म में आर. माधवन का किरदार देश के मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल(Ajit Doval) से प्रेरित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की सुरक्षा जिनके हाथ में हैं, वे कितने पढ़े-लिखे हैं। आइये जानते Ajit Doval के पास कौन-कौन सी डिग्रियां हैं।