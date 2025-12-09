कहानी, श्लोक, ज्ञान व अनुशासन के साथ मिल रही संस्कारों की अनोखी सीख

बढ़ रही ज्ञान की जिज्ञासा

संस्कारशाला के बालकृष्ण सराफ ने बताया कि संस्कारशाला का माहौल इस तरह तैयार किया जाता है कि बच्चे सीखने के साथ-साथ खुलकर अपनी बात भी रख सकें। इस नियमित आयोजन से बच्चों में आत्मविश्वास, संवाद कौशल, नैतिक सोच, और ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ रही है। अभिभावकों का कहना है कि संस्कारशाला ने बच्चों की दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं।