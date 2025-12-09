NEET PG Counselling 2025: MCC ने राउंड 2 चॉइस फिलिंग की डेडलाइन बढ़ाई, अब इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन

NEET PG Counselling 2025 (Image: Freepik)
NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET PG 2025 काउंसलिंग के राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 12 दिसंबर 2025 तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुन सकते हैं। पहले चॉइस फिलिंग विंडो आज 9 दिसंबर को बंद होने वाली थी।
दूसरे राउंड में भाग ले रहे आवेदकों को ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपनी चॉइस भरकर लॉक करना होगा।
MCC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे चॉइस लॉक करने से पहले सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ लें।
MCC ने राउंड 2 के लिए दिव्यांग (PwD) सर्टिफिकेट के लिए पोर्टल भी सक्रिय कर दिया है। यह सुविधा 12 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। एलिजिबल PwD उम्मीदवार एनएमसी (NMC) के गाइडेंस के मुताबिक सेंटर पर जाकर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
जिन उम्मीदवारों को इस राउंड में सीट आवंटित की गई है, उन्हें संबंधित मेडिकल कॉलेजों में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। काउंसलिंग के पहले राउंड में, अलग-अलग क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में 26,889 उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई थीं।
MCC ने सभी आवेदकों को सलाह दी है कि, वे काउंसिलिंग से जुड़े शेड्यूल, सीट मैट्रिक्स और रिपोर्टिंग नियमों के अपडेट के लिए ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।
