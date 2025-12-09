NEET PG Counselling 2025: MCC ने राउंड 2 चॉइस फिलिंग की डेडलाइन बढ़ाई, अब इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET PG 2025 काउंसलिंग के राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 12 दिसंबर 2025 तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुन सकते हैं। पहले चॉइस फिलिंग विंडो आज 9 दिसंबर को बंद होने वाली थी।