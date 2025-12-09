9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Today School Assembly Headlines: इंडिगो मामले में होगा सख्त एक्शन, ‘वंदे मातरम्’ पर खूब मचा बवाल, जानें देश-दुनिया और की टॉप खबरें

Today School Assembly News Headlines, December 07, 2025: आज के न्यूज में एयरलाइन कंपनियों पर एक्शन लेने की बात और वंदे मातरम् पर हो रहा विवाद शामिल है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 09, 2025

Today School Assembly Headlines

Today School Assembly Headlines

Today School Assembly Headlines: इस आर्टिकल में कल दिनभर की जरुरी घटनाओं पर आधारित खबर दिए गए हैं। जिसे स्कूली बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाने और स्कूल में बताने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें देश-दुनिया और खेल की कई अहम खबर शामिल है।

Today School Assembly Headlines: जान लें देश की जरुरी खबर


राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' पर खूब मचा बवाल
राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' पर संसद में बहस की गई। जिस दौरान पीएम मोदी और प्रियंका गांधी ने एक दूसरे पर खूब कटाक्ष किये।

उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड
IMD यानी India Meteorological Department ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

इंडिगो मामले में लेंगे सख्त एक्शन-मंत्री
इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि इस मामले को हम हल्के में नहीं ले रहे हैं। संबंधित लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

Today School Assembly Headlines: जान लें विदेश की जरुरी खबर

थाईलैंड ने कंबोडिया पर कर दिया हमला
थाइलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध की स्थिति बन गई है। थाईलैंड ने सोमवार को कंबोडिया से लगती विवादित सीमा पर हवाई हमले शुरू कर दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Dec 2025 07:36 am

Published on:

09 Dec 2025 07:31 am

Hindi News / Education News / Today School Assembly Headlines: इंडिगो मामले में होगा सख्त एक्शन, ‘वंदे मातरम्’ पर खूब मचा बवाल, जानें देश-दुनिया और की टॉप खबरें

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

गीता-रामायण से लेकर सामान्य ज्ञान तक, बच्चों ने बढ़ाया ज्ञान

संस्कार शाला में प्रसन्न मुद्रा में शामिल बच्चे।
हुबली

कितनी पढ़ी-लिखी हैं Sara Arjun? Dhurandhar फिल्म में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से आ गई चर्चा में

Sara arjun Dhurandhar
शिक्षा

Godfather of AI: कौन हैं ‘गॉडफादर ऑफ AI’ जेफ्री हिंटन, जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरों के लिए कही ये बड़ी बात

Godfather of AI Geoffrey Hinton
शिक्षा

DGCA क्या है, Directorate General of Civil Aviation क्या काम करती है, Indigo मामले में क्या रही भूमिका?

What Is DGCA
शिक्षा

कैसे बनते हैं BDO, कितनी मिलती है सैलरी, जानिये फैसिलिटी सहित अन्य जरुरी बातें

BDO salary
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.