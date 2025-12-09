Today School Assembly Headlines: इंडिगो मामले में होगा सख्त एक्शन, ‘वंदे मातरम्’ पर खूब मचा बवाल, जानें देश-दुनिया और की टॉप खबरें

Today School Assembly Headlines: इस आर्टिकल में कल दिनभर की जरुरी घटनाओं पर आधारित खबर दिए गए हैं। जिसे स्कूली बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाने और स्कूल में बताने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें देश-दुनिया और खेल की कई अहम खबर शामिल है।