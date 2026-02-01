RRB: रेलवे JE, DMS और CMA भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव, CBT-1 अब 19 से 25 फरवरी 2026 के बीच होगी

RRB JE Exam: रेलवे की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल व मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA) पदों की CBT-1 परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया है। बोर्ड की तरफ से जारी नए नोटिस के मुताबिक अब यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा 19 फरवरी, 20 फरवरी और 25 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। पहले जो कार्यक्रम जारी किया गया था, उसमें परीक्षा की अंतिम तारीख 3 मार्च 2026 तय थी। लेकिन अब शेड्यूल को छोटा करते हुए इसे 25 फरवरी पर ही खत्म कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए भारतीय रेलवे के अलग-अलग जोन में कुल 2,588 पदों को भरा जाना है।