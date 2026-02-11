ICMAI CMA December 2025 Results कब होगा जारी? जानें कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

The Institute of Cost Accountants of India (ICMAI) द्वारा आयोजित दिसंबर 2025 सत्र की CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है। परीक्षा देने के बाद से ही छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब यह इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। संस्थान बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर परिणाम जारी करेगा।दिसंबर में हुई इन परीक्षाओं के नतीजे ऑनलाइन ही घोषित किए जाएंगे। छात्र अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की मदद से डिजिटल स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकेंगे।