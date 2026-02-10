Sainik School: 65 साल में पहली बार सैनिक स्कूल की कमान महिला अधिकारी के हाथों में, जानें कौन हैं कर्नल सीमा मिश्रा

Who Is Colonel Seema Mishra: लखनऊ के प्रतिष्ठित कैप्टन मनोज कुमार पांडेय सैनिक स्कूल में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। स्कूल की कमान अब कर्नल सीमा मिश्रा के हाथों में है। उनकी नियुक्ति के साथ ही एक नया अध्याय शुरू हो गया है, क्योंकि वह किसी सैनिक स्कूल की प्रिंसिपल बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं। करीब 65 साल पुराने इस संस्थान में जनवरी 2021 से कर्नल राजेश राघव प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। अब उनकी जगह कर्नल मिश्रा ने जिम्मेदारी संभाली है। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने सबसे पहले स्कूल परिसर में बने युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद ऑडिटोरियम में कैडेट्स और स्टाफ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल की गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।